Калужанин подозревается в получении кредита на чужое имя

Сообщение о факте незаконной финансовой операции поступило в правоохранительные органы от представителя финансовой организации

Как сообщает 8 июля пресс-служба областного УМВД, по версии следствия, подозреваемый приобрел паспорт на чужое имя у третьих лиц. С поддельным документом он обратился в финансовую организацию, где оформил кредит на сумму более 500 тысяч рублей. Деньги были потрачены на личные нужды, меры для погашения кредита не предпринимались.

После этого в банк обратился человек, чьи персональные данные совпали с указанными в поддельном паспорте. Ему сообщили об оформленном на его имя кредите.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый – калужанин 1984 года рождения. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах. Предусмотренная мера наказания – лишение свободы на срок до шести лет.