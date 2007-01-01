Калужанин подозревается в получении кредита на чужое имя
Как сообщает 8 июля пресс-служба областного УМВД, по версии следствия, подозреваемый приобрел паспорт на чужое имя у третьих лиц. С поддельным документом он обратился в финансовую организацию, где оформил кредит на сумму более 500 тысяч рублей. Деньги были потрачены на личные нужды, меры для погашения кредита не предпринимались.
После этого в банк обратился человек, чьи персональные данные совпали с указанными в поддельном паспорте. Ему сообщили об оформленном на его имя кредите.
В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый – калужанин 1984 года рождения. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах. Предусмотренная мера наказания – лишение свободы на срок до шести лет.
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