В Балабаново сбили пешехода
Как сообщает федеральная противопожарная служба МЧС России по Калужской области, на улице Боровская произошел наезд автомобиля "Рено Логан" на пешехода.
Пострадавшему оказана помощь силами работников скорой медицинской службы.
Также на месте работали пожарно-спасательные подразделения и патруль ГИБДД.
В ликвидации последствий ДТП участвовало 9 человек и 3 единицы техники.
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