В Людиново сгорел автомобиль
На место происшествия выезжали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, а также сотрудники дорожной полиции и скорой помощи.
В настоящее время выясняются причины возгорания, которое, к счастью, обошлось без жертв.
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