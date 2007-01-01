В Калуге дерево упало на электропровода, а столб с электропроводами упал на забор

В областной столицы продолжают бороться с последствиями стихии, разбушевавшейся 5 июля.

Один из наших читателей рассказал о том, что сотворила буря в деревне Жерело.

- На улице 1-ая садовая, 22 упало дерево на электропровода и упал столб с электропроводами прям поперек дороги на забор. В итоге дорога перекрыта, объездной дороги у нас нет, света нет со вчерашнего вечера, мобильной связи нет, интернета нет.