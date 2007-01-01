Собака спровоцировала медведя, убившего пенсионера в Калужской области

Мужчина гулял между деревнями Леоново и Доманово.

Ранее мы сообщали, что в четверг, 4 июля, около деревни Леоново в Износковском районе медведь убил человека. На данный момент информацию о том, что гибель наступила именно из-за нападения хищника, подтвердила судмедэкспертиза.

Мы поговорили с начальником управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Сергеем Фурсовым.

- Скорее всего провоцирующим фактором стало то, что мужчина был с собакой. Сейчас в регионе около 52 медведей, а на территории этого охотничьего хозяйства около трех особей, - отметил Фурсов. – До нападения на фотоловушки попадали два медведя.

Как уточнил наш собеседник, на данный момент работники охотхозяйства принимают меры, чтобы отпугнуть хищника от населенных пунктов.

По словам некоторых охотников, звери нападают на людей в редких случаях, когда пытаются защитить себя или медвежат. Возможно, в данной ситуации медведя на нападение спровоцировала собака, которая была на прогулке вместе с мужчиной.

В некоторых случаях люди отпугивали медведей громким криком, но иногда это только ухудшает ситуацию. При встрече с хищником порой лучше просто замереть, так как у косолапых плохое зрение. Убегать или залезать на деревья чаще всего бесполезно, так как медведи быстрее людей. В крайних случаях охотники советуют упасть на землю и притвориться мертвым.