В Калуге обезвредили два снаряда времен Великой Отечественной войны
В пятницу, 5 июля, ГУ МЧС сообщает об обезвреживании снарядов времен Великой Отечественной войны на территории Калуга.
Так, в Калуге обезвредили две единицы снарядов.
Работы по обезвреживанию ВОП (ВОВ) проводились 2 раза (обезврежено 2 единицы):
- В селе Некрасово в черте Калуги на улице Воскресенской обнаружен и обезврежен арт. снаряд 150 мм;
- В Калуге на улице Городенской обнаружен и обезврежен арт. снаряд 122 мм.
МЧС региона напоминает, при обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещается прикасаться к ним, поднимать, переносить или перекатывать с места на место.
Обозначьте место находки и вызовите по телефону «112», «01», с мобильного «101».
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