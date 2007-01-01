В Калуге на Правобережье загорелся автомобиль
В пятницу, 5 июня, в Калуге на Правобережье загорелась машина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
В 00 часов 03 минуты стало известно о пожаре в Калуге на улице Генерала Попова.
Загорелся автомобиль. Люди при происшествии не пострадали.
Предварительно, возгорание началось под капотом автомобиля.
Точные причины пожара предстоит установить специалистам, на месте работает инспектор государственного пожарного надзора.
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