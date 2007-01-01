В Калужской области медведь насмерть загрыз человека
В четверг, 4 июля, Минприроды Калужской области разослало по охотохозяйствам региона просьбу оповестить охотников об инциденте, который произошел двумя днями ранее в Износковском районе.
Там около деревни Леоново медведь убил человека.
-Просим оповестить о произошедшем инциденте охотников и население, проживающее на территориях ваших охотоугодий о соблюдении осторожности при нахождении в лесу и воздержаться от посещения лесов, - говорится в сообщении.
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