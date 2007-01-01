В Калуге 41-летняя женщина пострадала в массовом ДТП на Северном

Три автомобиля попали в аварию.

В среду, 3 июля, в Калуге на Северном произошло массовое ДТП. Об этом сообщает УМВД по Калужской области.

В 19 часов 08 минут у дома № 341 по ул. Московской столкнулись три автомобиля.

Предварительно известно, что 41-летняя женщина за рулем автомобиля RAVON NEXIA R3 ехала по улице Московской со стороны улицы Комсомольской в сторону переулка Дальнего.

В левой полосе она столкнулась с «ГАЗ A23R32», за рулем которого был 44-летний мужчина. Он ехал по Московской со стороны Комсомольской улицы и собирался повернуть на улицу Майскую.

После столкновения RAVON NEXIA R3 отбросило на «РЕНО LОGАN», за рулем которой находился 36-летний мужчина, который ехал по Московской в сторону переулка Дальний.

В ДТП пострадала водитель RAVON NEXIA R3, женщина была доставлена в медучреждение.