В Калуге снова загорелось здание бывшей скорой помощи
Ранее объект культурного наследия поджигали.
В четверг, 4 июля, около 12:00 в центре Калуги на улице Кирова загорелось здание бывшей скорой помощи.
Судя по словам очевидцев, пожар удалось быстро потушить.
По предварительной информации, в результате происшествия погиб человек. Его личность уточняется.
Лента комментариев
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют! (16%)
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