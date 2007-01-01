В Калужской области запретили въезд в хвойные леса

А костры нельзя разводить даже на даче.

Как сообщило в среду, 3 июля, ФБУ «Авиалесоохрана», из-за дикой жары, в Калужской области введен особый противопожарный режим.

ГУ МЧС по Калужской области напоминает, что на время его действия запрещен въезд в хвойные леса на автотранспорте, за исключением дорог общего пользования. Также запрещено разводить костры не только в лесах, но и на дачах и даже в населенных пунктах.

Пока действует особый режим, патрулирование, в том числе и авиаразведка, будут осуществляться чаще обычного. Помимо этого, для мониторинга лесов на предмет возгораний используются 48 вышек сотовой связи.

- На территории 11 муниципалитетов установился 3-й (средний) класс пожарной опасности, - сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». - В Малоярославецком, Боровском, Жуковском, Медынском, Тарусском, Дзержинском, Мосальском, Юхновском, Износковском, Мещовском, Ферзиковском, Перемышльском и Бабынинском районах, а также в Калуге и Обнинске установился 4-й (высокий) класс пожарной опасности.