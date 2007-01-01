В Калуге избили и незаконно уволили участника СВО
- Организовано проведение процессуальной проверки по информации, размещенной в соцмедиа, о необоснованном увольнении с предприятия участника специальной военной операции предпенсионного возраста, - говорится в комментарии ведомства.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Также о проведении проверки по факту возможного избиения и увольнения участника спецоперации заявляла региональная прокуратура.
денисов, три года назад, когда благоустроил чудеснейшую набережную, на которую теперь зайти и ее же упоминать стесняется, забыл заблаговременно там знаки запретов повесить, как против самокатов. А то глупые люди не понимают, что пляж оказывается для того, чтобы там нельзя было купаться. А "чудесный променад" уже каракулями всякими расчирикали вандалы....