В Оке нашли тело мужчины

Обстоятельства гибели уточняются.

В среду, 3 июля, со дна Оки вблизи микрорайона Анненки водолазная группа подняла тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

Обстоятельства происшествия и причина смерти уточняются.

Судя по предварительным данным, мужчине было около 70 лет.