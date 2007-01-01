В Оке нашли тело мужчины
Обстоятельства гибели уточняются.
В среду, 3 июля, со дна Оки вблизи микрорайона Анненки водолазная группа подняла тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.
Обстоятельства происшествия и причина смерти уточняются.
Судя по предварительным данным, мужчине было около 70 лет.
Лента комментариев
Василёк
денисов, три года назад, когда благоустроил чудеснейшую набережную, на которую теперь зайти и ее же упоминать стесняется, забыл заблаговременно там знаки запретов повесить, как против самокатов. А то глупые люди не понимают, что пляж оказывается для того, чтобы там нельзя было купаться. А "чудесный променад" уже каракулями всякими расчирикали вандалы....
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