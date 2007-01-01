При столкновении двух маршруток на улице Кирова пострадал 8-летний ребенок

Также в ДТП пострадала 57-летняя женщина.

Во вторник, 2 июня, в 15:16 в центре Калуги дорогу не поделили две маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

В аварии пострадали два человека. У 8-летнего ребенка ушиб кисти, а у 57-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушиб скулы.

Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства происшествия уточняются.