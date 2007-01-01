Чиновники озвучили, сколько плотин и дамб капитально отремонтировали в Калужской области

В понедельник, 1 июля, на еженедельной планерке в областной администрации, руководители ведомств обсудили вопросы повышения безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС).

Губернатору Калужской области доложили, что с 2007 по 2023 год капитально отремонтировали 29 объектов. Всего же на территории области расположено 268.

В ходе проверок, которые ежегодно проводятся перед весенним половодьем, удалось предотвратить возможный ущерб этим сооружениям, в том числе и бесхозяйным. В их числе – ГТС деревни Верхняя Вырка и Людиновского водохранилища, которые, по словам министра природных ресурсов и экологии Владимира Жипы требуют капремонта.

Всего за прошлый год было проверено 21 ГТС, а в этом году 17.

- От безопасности гидротехнических сооружений зависит безопасность людей, особенно в период весеннего половодья, - сказал губернатор Владислав Шапша. - Независимо от принадлежности сооружений на всех объектах должны соблюдаться установленные законом требования».