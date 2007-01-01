В Людинове 16-летний подросток поджег релейные шкафы

Диверсия произошла на на ж/д станции «Людиново-2».

В пятницу, 28 июня, два поступило сообщение о возгорании двух релейных шкафов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области. По данным телеграм-канала SHOT, диверсию устроил 16-летний молодой человек, который, предположительно, действовал по указаниям некого куратора. Он обещал заплатить школьнику 50 тысяч рублей. Подростку грозит до 20 лет колонии.