В Калуге 5-летний ребенок выпал из окна и остался жив

Проводится процессуальная проверка произошедшего.

В воскресенье, 30-июня, у маленького калужанина произошел второй день рождения. Мальчик выпал из окна 4-го этажа и не получил серьезных травм.

Мама с детьми спала дома, и ребенок проснулся немного раньше женщины. Пока она спала, любопытный малыш захотел покормить голубей и сорвался вниз. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Калужской области.

Сейчас мальчик с мамой в больнице. Через пару дней их отпустят домой.