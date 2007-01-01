В Калуге 5-летний ребенок выпал из окна и остался жив
В воскресенье, 30-июня, у маленького калужанина произошел второй день рождения. Мальчик выпал из окна 4-го этажа и не получил серьезных травм.
Мама с детьми спала дома, и ребенок проснулся немного раньше женщины. Пока она спала, любопытный малыш захотел покормить голубей и сорвался вниз. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Калужской области.
Сейчас мальчик с мамой в больнице. Через пару дней их отпустят домой.
Это пол беды что радиус мал, там весной, осенью да и зимой, образуется лёд в пограничной зоне где солнце не прогревает и падает тень от забора. Зимой там постоянно народ улетает на середину кольца. Практически через 1-2 метра откуда начинается забор постоянно образуется лёд в холодный период. Там даже крадучись на 20- 40 км/ч, очень стремно....
Уважаемая редакция! Уточните, что имеет в виду губернатор, когда в очередной раз заявляет о перезапуске завода? Население понимает это как начало его функционирования (запуск конвейера, выпуск готовой продукции), а губернатор его уже на протяжении года "перезапускает"... При этом завод ничего не производит....