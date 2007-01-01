В Калуге легковушка вылетела на тротуар
В полиции рассказали подробности об аварии, которая произошла днем 2 июня на перекрестке улиц Степана Разина и Никитина.
По предварительным данным, 41-летний водитель «Пежо» на перекрестке не пропустил автомобиль «Равон», который от удара оказался на тротуаре.
К счастью, в этот момент там не было пешеходов.
Травмы получила 66-летняя женщина, управлявшая «Равоном». Ее отвезли в больницу.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Учитывая дипломатические способности и опыт 27(15) мая 1867 г. по высочайшему повелению А. А. Пещуров был командирован в Америку, где он в качестве комиссара участвовал в передаче правительству Северо-Американских Соединенных Штатов русских владений на Аляске и Алеутских островов, уступленных императором Александром ΙΙ по трактату от 30(18) марта 1867 года, а после этого руководил эвакуацией российских подданных с этих территорий на родину....
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