Водитель «Хавала» погиб в лобовом ДТП с фурой
Авария произошла днем 2 июня на дороге Калуга-Таруса-Серпухов, рассказали в полиции.
По предварительным данным, 45-летний мужчина за рулем легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу у деревни Больсуново.
Там в этот момент двигалась фура.
Автомобилист скончался от полученных травм.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
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