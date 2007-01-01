Водитель «Хавала» погиб в лобовом ДТП с фурой

Авария произошла днем 2 июня на дороге Калуга-Таруса-Серпухов, рассказали в полиции.

По предварительным данным, 45-летний мужчина за рулем легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу у деревни Больсуново.

Там в этот момент двигалась фура.

Автомобилист скончался от полученных травм.