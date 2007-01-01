156 калужан пострадали от клещей за неделю
Именно столько человек обратились к врачам с 27 мая по 2 июня, сообщили в понедельник в Роспотребнадзоре.
Чаще всего клещи присасывались к жителям Калуги, Обнинска, а также Бабынинского, Думиничского, Кировского, Козельского и Людиновского районов.
Среди пострадавших был 21 ребенок.
Лабораторные исследования показали, что 15% клещей были заражены боррелиозом.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Учитывая дипломатические способности и опыт 27(15) мая 1867 г. по высочайшему повелению А. А. Пещуров был командирован в Америку, где он в качестве комиссара участвовал в передаче правительству Северо-Американских Соединенных Штатов русских владений на Аляске и Алеутских островов, уступленных императором Александром ΙΙ по трактату от 30(18) марта 1867 года, а после этого руководил эвакуацией российских подданных с этих территорий на родину....
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