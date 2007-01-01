В Калуге загорелось бывшее здание скорой помощи
Возгорание произошло в субботу, 1 июня, около 6 часов вечера. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.
Ранее в этом здании находилась станция скорой помощи, которое теперь располагается на улице Максима Горького.
Данное сооружение было построено в конце 19 века и является усадьбой Кожевниковых.
Судя по предварительной информации, пострадал один человек. Причины пожара и тяжесть его травм уточняются.
Учитывая дипломатические способности и опыт 27(15) мая 1867 г. по высочайшему повелению А. А. Пещуров был командирован в Америку, где он в качестве комиссара участвовал в передаче правительству Северо-Американских Соединенных Штатов русских владений на Аляске и Алеутских островов, уступленных императором Александром ΙΙ по трактату от 30(18) марта 1867 года, а после этого руководил эвакуацией российских подданных с этих территорий на родину....