В Калуге 11-летний мальчик пострадал в столкновении «Хендая» и «Рендж Ровера»

Авария произошла утром 30 апреля у дома №36 на улице Рылеева.

По предварительным данным ГИБДД, 36-летняя женщина за рулем «Хендая Соляриса» допустила столкновение с другой машиной.

Травмы получил ребенок, ехавший в «Хендае».