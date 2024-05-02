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В Калуге «Шкода» и «Рено» столкнулись на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.05.2024 06:40 0 260
В Калуге «Шкода» и «Рено» столкнулись на Правом берегу

ДТП произошло около 18:30 в среду, 1 мая.

По предварительным данным, в столкновении двух легковушек пострадали два человека.

Информация об их состоянии уточняется.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.05.2024 06:40 0 260
Тэги: происшествие дтп
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