Мотоциклист пострадал в ДТП на Грабцевском шоссе

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, травмы получил мотоциклист.

Около 18:30 столкнулись мотоцикл «Ямаха» и легковой автомобиль «Опель».

Авария произошла вечером в среду, 1 мая, сообщили в МЧС.

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