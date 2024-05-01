В Калуге самокатчик пострадал при столкновении с деревом

В среду, 1 мая, на улице Луначарского произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Судя по данным спасателей, в 02:12 житель областного центра врезался в дерево на электросамокате.

По предварительной информации, пострадал один человек.

Обстоятельства столкновения и подробности о состоянии пострадавшего уточняются.