Женщина сбила пешехода возле монастыря и уехала

Авария произошла днем 26 апреля в селе Губино Козельского района, рассказали в ГИБДД.

По предварительным данным, 55-летняя женщина за рулем «Сузуки» на парковке сбила 53-летнего мужчину и уехала.

Пострадавший сам обратился к врачам в Козельске.