Калужанку срочно госпитализировали после похода в парикмахерскую

На днях женщине удалось через суд взыскать компенсацию. Об этом истории 24 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.
Летом 2023 года жительница Кондрово пошла в местный салон красоты, чтобы покрасить волосы. Мастер не сделала предварительную пробу на чувствительность и нанесла краску на волосы.
На следующее утро у женщины начался сильный зуд кожи головы, появились покраснение и отек. Женщина обратилась в больницу, а на следующий день ей и вовсе понадобилась госпитализация.
- После повторного обращения в больницу она была экстренно госпитализирована с диагнозом – аллергическая реакция немедленного типа: отек Квинке, - пояснили в суде.
Выписали пострадавшую только через пять дней. При этом она осталась недовольна общим качеством услуги - волосы были прокрашены не в полном объеме.
Дзержинский районный суд взыскал в пользу клиентки салона красоты с мастера стоимость услуг - 1500 рублей, утраченный заработок - 2095 рублей, компенсацию морального вреда - 30 000 рублей, штраф за нарушение прав потребителя - 16 797 рублей, а также транспортные расходы, расходы за посещение врача аллерголога-иммунолога и расходы на проведение лабораторного исследования.
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