В Калуге въехавший в фонтан водитель убежал с места аварии

Как мы уже рассказывали, ДТП произошло в ночь на 23 апреля на площади Победы.

После аварии виновник убежал с места происшествия, оставив машину. Полиции удалось найти виновника. Это 37-летний мужчина из Брянской области, сообщили в УМВД по Калужской области.

Он ехал на «Хендае» без водительского удостоверения. За это на него составили административный протокол. Также нарушителя оштрафовали за отсутствие страховки и выезд на тротуар.

Сейчас устанавливается, какой был нанесен ущерб. Водителю придется оплатить ремонт фонтана.