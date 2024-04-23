В Калужской области помогут будущим предпринимателям

На 2024 год запланировали различные мероприятия в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Они помогут людям, только планирующим заняться бизнесом, а также начинающим предпринимателям.

- На указанные цели в текущем году выделены средства в сумме 2,5 миллиона рублей, - рассказала 23 апреля министр финансов региона Валентина Авдеева. - По результатам реализации данных мероприятий оказана поддержка 855 начинающим и действующим предпринимателям.