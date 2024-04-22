В Калуге 19-летний мотоциклист врезался в «Ауди»

ДТП произошло вечером 21 апреля в районе дома №41 на улице Анненки.

Молодой человек ехал на мотоцикле Kayo, который является спортинвентарем и не предназначен для использования на дорогах, и в жилой зоне врезался в Audi Q7.

В больницу попал сам мотоциклист.