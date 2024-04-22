В Калуге сбили 13-летнего мальчика на электросамокате

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло вечером 20 апреля на переулке Труда.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Лады Веста» выезжал со двора и сбил подростка на электросамокате, который ехал по тротуару.

Мальчика с травмами увезли в больницу.