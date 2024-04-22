Пожар произошел на улице Пригородной в Калуге

Из людей никто не пострадал. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

В частном секторе сгорели хозяйственные постройки, рассказали спасатели.

Вечером в воскресенье, 21 апреля, сирены машин МЧС слышали жители Маяковки.

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