В Калуге сгорел гараж

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Пожар произошел утром 21 апреля в кооперативе «Плутон-2» на 3-м Академическом проезде.

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