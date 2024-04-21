В Калужской области две фуры устроили пробку в районе деревни Воробьи

В Воскресенье, 21 апреля на 97-м километре автодороги А-130 произошло столкновение двух большегрузов, перевозивших опилки.

На светофоре автомобиль Скания притормозил, в него сзади врезался большегруз Ман. В результате водитель Мана оказался зажатым в кабине.

Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии транспортировали в обнинскую КБ-8.

Из-за ДТП полоса движения в сторону Москвы стоит, образовалась большая пробка.