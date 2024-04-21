В Калуге один человек пострадал в результате наезда автомобиля на самокат

В субботу вечером, 20 апреля, около девяти вечера в переулке Труда в Калуге произошло очередное ДТП с участием электросамоката.

На дороге столкнулись «Лада Веста» и самокат. На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.

О состоянии пострадавшего не сообщается, обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

За прошлый год с участием электросамокатов в Калужской области произошло 19 ДТП, 19 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе пострадали 10 детей.