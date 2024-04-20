В аэропорту «Калуга» ввели план «Ковер»

По данным пресс-службы авиагавани, его ввели из-за беспилотника в небе над регионом.

Из-за введения плана рейс из Санкт-Петербурга приземлился во Внуково. Вылет рейса Калуга-Минеральные воды будет задержан.

- Обращаем внимание, что после снятия плана «Ковер» самолет вернется в калужскую авиагавань и продолжит выполнять перелеты согласно расписанию, - уточнили в пресс-службе.