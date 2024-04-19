19 деревьев упали в Калуге за день

Такие данные по состоянию на 21:00 пятницы сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Никто из людей не пострадал. Но ранее была информация о трех поврежденных машинах.

- Спасатели и аварийные службы работают по устранению последствий, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, - рассказали в горуправе.