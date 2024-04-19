Ветер повалил деревья в Тарусском районе

Сообщения об этом поступали из Тарусы, Паршино, Больсуново и Сурнево, рассказал глава администрации Михаил Голубев.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Порывы ветра 19 апреля в Калужской области достигали 21 м/с.