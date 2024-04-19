В Калуге больше недели ищут пропавшую 82-летнюю женщину

Вера Сергеева ушла из дома 11 апреля, но до сих пор не вернулась.

- Поиск осложняется тем, что у бабушки проблемы со здоровьем. Это очень опасно для пожилого человека, - прокомментировали ситуацию волонтеры «ЛизаАлерт».

Калужан попросили помочь с поиском, обращать на улице внимание на похожих людей.

Пенсионерка живет в районе Калуги-1, но за неделю могла оказаться и в других районах.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452, 89190354617, 89290328509 или 112.