На дороге Калуга - Медынь женщина погибла в «Тойоте», которая врезалась в дерево

Авария произошла около 11:15 в пятницу недалеко от Кондрово.

68-летний водитель легковушки не справился с управлением и съехал в кювет, сообщили предварительную версию в прокуратуре Калужской области.

65-летняя пассажирка погибла. Водитель получил травмы.