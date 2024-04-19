В Калуге на машину упали дерево и столб

Инцидент произошел утром в пятницу, 19 апреля, в 1-м переулке Пестеля. Фото опубликовало сообщество «Калуга ДТП».

Сильными порывами ветра на легковой «Хендай» повалило сразу и дерево, и столб.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее МЧС предупреждало о штормовых порывах ветра в Калужской области в пятницу.