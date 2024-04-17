«Жигули» сгорели в Калужской области

Пожар произошел около 16:30 в среду, 16 апреля, в деревне Лопатино Тарусского района.

Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, машина загорелась на улице Центральной из-за технической неисправности.

Никто из людей не пострадал.