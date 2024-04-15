Три человека пострадали в ДТП на калужской трассе

Полиция рассказала подробности об аварии на дороге М3 «Украина», которая произошла вечером 14 апреля рядом с Бабынино.

По предварительной информации, 36-летний водитель микроавтобуса «Ситроен» двигался со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в «Хендай Санта Фе».

В больницу попали водитель «Ситроена», 31-летний водитель «Хендая», а также 34-летняя пассажирка «Хендая».