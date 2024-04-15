Калужанин хотел примирить мужчину и женщину и получил по голове пивным бокалом

О конфликте в одном из баров областного центра рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области в понедельник, 15 апреля.

29-летний калужанин решил встретиться со знакомой, которая отдыхала в баре. Мужчина позвал девушку на улицу, чтобы поговорить. Там они поругались и девушка ринулась обратно в помещение, а подозреваемый пошел за ней.

Калужанка присела за стол к своей компании, но навязчивый поклонник не собирался сдаваться, ссора продолжалась. Один из мужчин, сидящих за столом, попытался вмещаться в перепалку, что не устроило подозреваемого.

Дебошир взял пивной бокал и разбил его об голову вмешавшегося мужчины. У него началось кровотечение.

Возбуждено уголовное дело. Эмоциональному калужанину грозит до двух лет колонии.