В Калуге на набережной стая из пяти собак напала на 11-летнего мальчика

В редакцию обратился читатель и рассказал, что сегодня на его сына во время пробежки на тренировке по гребле покусала уличная собака.Это произошло на набережной Яченского водохранилища.

- Город для собак. Их там было около пяти, целая стая, - рассказал мужчина.

Сейчас мужчина и ребенок ждут своей очереди в травмпункте.