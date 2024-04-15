Жилой дом сгорел в Калужской области

Пожар произошел поздно вечером в воскресенье, 14 апреля, в Юхновском районе, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Огонь уничтожил деревянное здание в деревне Покров.

В результате происшествия никто из людей не получил травм.

Причины пожара пока не называются.