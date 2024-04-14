В Калужской области мотоциклист влетел в отбойник

В субботу, 13 апреля, в городе Кирове Калужской области произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Около семи часов вечера мотоциклист не справился с управлением и влетел в отбойник.



По нашей информации, пострадал один человек.



Обстоятельства происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.