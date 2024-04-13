В бывшего министра здравоохранения Калужской области метнули коктейль Молотова во Владимире

На здание правительства Владимирской области напали.

По предварительной информации, целью преступника был вице-губернатор Владимирской области и бывший министр здравоохранения калужского региона Константин Баранов.

ЧП случилась сегодня, 13 апреля, когда чиновник находился на своем рабочем месте в здании областной администрации.

Как ранее сообщал Баранов телеграм-каналу Mash, первая бутылка с горючим полетела в окно, а вторая под его машину.

Водитель, который ожидал своего начальника у входа, смог вовремя оценить ситуацию и спасти авто.

Сообщается, что предполагаемого преступника уже задержали.