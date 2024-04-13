Стали известны подробности пожара на Синих мостах в Калуге

Огонь охватил помещение напротив автомойки.

Как нам сообщило МЧС, горит склад пилорама, площадь пожара порядка 1500 квадратных метров. На месте работают 10 автоцистерн и порядка 40 человек личного состава.

Также поступила информация, что в огне никто не пострадал.