В Калужской области вновь случился пожар

13 апреля в районе 6:53 утра произошел пожар в деревне Нижние Прыски Козельского района.

Огонь охватил жилой дом на улице Центральной.

Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Пламя тушили 10 человек и три единицы техники.